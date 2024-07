I nerazzurri sotto sotto sperano di riuscire a trovare il modo di acquistare anche l’attaccante islandese.

Il Genoa e l’Inter, come fa notare Sky Sport, stanno dimostrando di avere ottimi rapporti fuori dal campo: le dirigenze hanno concluso con successo il passaggio di Josep Martinez dai rossoblù ai nerazzurri ma gli affari potrebbero non essere finiti qui.

Il portiere

Un importante movimento di mercato è stato il trasferimento di Josep Martinez all’Inter. Il portiere, prelevato dal Genoa, non si configura semplicemente come una riserva. Sebbene inizierà la stagione dietro a Sommer, le sue prestazioni e la determinazione potrebbero presto garantirgli maggior spazio; in realtà il piano dei dirigenti prevede che lo spagnolo diventi il titolare fra 2 stagioni ma già in questa troverà discreto spazio in campo.

L’attaccante

L’Inter, alla ricerca di un attaccante di movimento e dotato di tecnica, ha puntato gli occhi su Albert Gudmundsson del Genoa. Tuttavia, la situazione di sovraffollamento in attacco dei nerazzurri, con la presenza di elementi come Lautaro Martinez, Thuram, Taremi, Arnautovic, Correa e, possibilmente, Valentin Carboni, rende l’operazione particolarmente complessa. La dirigenza dell’Inter considera inattuabile l’ingaggio dell’islandese senza prima procedere con delle cessioni.

Altre suggestioni

L’allenatore del Genoa, Gilardino, conferma la sua intenzione di continuare ad allenare l’islandese e di averlo a disposizione per l’inizio di campionato, guarda caso contro l’Inter. I nerazzurri cercano anche un difensore mancino e nei giorni scorsi è circolato il nome di John Vasquez, messicano che gioca nel club ligure; tuttavia quest’ultimo non sembra il favorito della dirigenza nerazzurra.

