I nerazzurri arricchiscono ulteriormente un reparto già ritenuto il più forte della rosa: il tecnico non avrà vita facile nel gestire tanti campioni.

La rosa dell’Inter di presenta sulla carta sempre più competitiva, specie a centrocampo dove l’ultimo arrivo di Piotr Zielinski non fa altro che aumentare il già alto livello del reparto mediano, portando ulteriore competitività e qualità. Questo rimescolamento mette giocatori come Davide Frattesi e Kristjan Asllani di fronte a nuove sfide, spronandoli a dimostrare il loro valore per cercare di guadagnarsi un posto da titolare.

Riserva di lusso

Davide Frattesi ha vissuto una prima stagione in nerazzurro alquanto difficile da giudicare: ha dimostrato di essere un giocatore molto importante grazie agli 8 goal ed i 7 assist realizzati ma le sue presenze da titolare sono state decisamente poche, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. L’ex Sassuolo non ha mai protestato e non si è mai lasciato andare a comportamenti sbagliati, ma sicuramente lavorerà per far sì che le cose cambino già nei prossimi mesi.

Kristjan Asllani Henrikh Mkhitaryan

La rincorsa

Nel centrocampo dell’Inter, Barella si conferma come uno dei giocatori più affidabili e instancabili, come testimonia il dato sulla distanza coperta in campo. La sua posizione sembra intoccabile così come quella di Calhanoglu, capace di tracciare le traiettorie più impensabili con i suoi passaggi. In questo contesto, anche Asllani, nonostante un impiego minore nella scorsa stagione, rimane una scommessa per il futuro mostrando segnali di fiducia crescente da parte di Inzaghi.

Il lavoro del tecnico

Inzaghi è stato bravissimo a cementificare lo spirito di gruppo durante la scorsa stagione: ogni singolo calciatore ha remato nella stessa direzione dei compagni; servirà ripetersi da questo punto di vista. La gestione del gruppo diventa così una sfida tanto impegnativa quanto, eventualmente, ricompensante. Con l’arrivo di Zielinski il centrocampo diventa ancora più forte: non scontentare qualcuno diventa sempre più difficile.

