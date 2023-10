Rinnovo Felipe Anderson-Lazio, il punto sulla trattativa in corso: ecco la richiesta del giocatore brasiliano

Stando a quanto riferito TMW, ci sono contatti continui fra la Lazio e l’entourage di Felipe Anderson per cercare il rinnovo del brasiliano, che è in scadenza al 30 giugno del 2024. Lotito starebbe cercando di trovare la quadra giusta per prolungare il rapporto per almeno tre stagioni, oppure con due più un’opzione per rinnovare. Le parti sembra siano più vicine negli ultimi giorni, anche se c’è ancora differenza fra quanto chiede il giocatore e la proposta del club.

Felipe Anderson ora percepisce tre milioni e vorrebbe ritornare all’ingaggio che gli bonificava il West Ham ogni mese (3,5 milioni). Sembra che le parti siano più ottimiste di qualche mese fa e l’attaccante brasiliano è sempre più indispensabile nella squadra di Sarri.

