Rinnovo Giroud, presto si entrerà nel vivo: a Milano è atteso anche il suo agente. Le ULTIME sul suo futuro

Potrebbero essere settimane decisive quelle in arrivo per quanto riguarda il rinnovo di Olivier Giroud con il Milan. Il francese non ha ancora deciso il suo futuro e l’impressione è che dipenderà molto anche dalla sua famiglia.

L’agente del francese è atteso a Milano nei prossimi mesi per parlare con i vertici rossoneri di un possibile prolungamento breve. Sullo sfondo rimane il mercato, con la MLS pronto ad accoglierlo a braccia aperte qualora decidesse di intraprendere una nuova avventura.

