Rinnovo Krunic: non filtra ottimismo in casa Milan! La situazione del centrocampista, che chiede una cifra troppo alta per il club

Il Milan si sta muovendo per mettere un punto di fine ai vari rinnovi di cui si sta discutendo. Uno dei più complessi è quello di Rade Krunic, centrocampista rossonero che è stato a lungo corteggiato dai club stranieri quest’estate.

Secondo quanto scrive calciomercato.com, le trattative vanno avanti ma hanno un grande ostacoli: l’ex Empoli chiede ben 3 milioni di euro di base fissa per estendere dal 2025 al 2026. L’offerta del Milan per ora non supera i 2 milioni più 500mila euro di bonus. Non filtra grande ottimismo, anche perché il giocatore ha da poco compiuto 30 anni.

