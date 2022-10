Il Milan vuole tentarle tutte per trattenere Leao dalle avance del Chelsea, i rossoneri stanno studiando l’offerta per il rinnovo

Il Milan vuole tentarle tutte per trattenere Leao dalle avance del Chelsea, i rossoneri stanno studiando l’offerta per il rinnovo.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la società sarebbe pronta a fare uno sforzo per tenere il portoghese con un’offerta tra i 6 e 7 milioni. Sforzo importante che deve essere aiutato dalla volontà del classe 2000 di voler restare in rossonero. In caso contrario l’unica via è la cessione per una cifra vicina ai 100 milioni.

L’articolo Rinnovo Leao, il Milan presto farà una nuova offerta: i dettagli proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG