Maignan vuole il rinnovo con il Milan: la trattativa al momento è complicata tra domanda e richiesta, intanto il Bayern…

Il portierone francese è legato al Milan fino al 30 giugno 2026 e percepisce sui 3 milioni netti a stagione. L’estremo difensore milanista si aspetta un passo in avanti importante da parte del club nei suoi confronti. Maignan sa che i rossoneri non possono andare oltre i 7 milioni, ma allo stesso tempo ritiene di meritare un trattamento da top player.

OPZIONE BAYERN? – La sensazione è che il Milan proverà a fare il massimo sforzo verso Mike, ma si aspetta che anche il giocatore ne faccia uno verso il club. L’abolizione del decreto crescita, inoltre, ha complicato e non poco queste trattative in tema di tasse che il club deve versare all’erario, con l’aliquota fiscale tornata al 43%. Il Bayern Monaco, nei mesi scorsi, ha preso informazioni su Maignan e un mancato rinnovo potrebbe indicarlo come la possibile grande cessione estiva per dare linfa al mercato in entrata.

