Rinnovo Maignan, trattativa in salita col Milan: cosa sta succedendo per quanto riguarda il possibile prolungamento

In casa Milan continua a tenere banco il tema relativo al rinnovo di Mike Maignan. Il portiere è legato al club rossonero da un contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il prolungamento dell’estremo difensore francese resta un capitolo delicato. Intanto su di lui si scatenano le voci di mercato: in particolare il PSG lo sta seguendo in vista della prossima estate.

