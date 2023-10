Rinnovo Rabiot, il francese vuole restare alla Juve: due piste per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2024

Rabiot ha il contratto in scadenza nel 2024 dopo aver firmato il rinnovo annuale in estate. Ma la sua volontà è quella di restare alla Juve.

In base a quanto riferito dal giornalista Marco Conterio a 90° Minuto su Rai 2 è questo il motivo per cui la mamma e agente del francese, Veronique, si è vista nei giorni scorsi alla Continassa. Sono due le piste possibili per prolugamento: rinnovo annuale allo stesso ingaggio o pluriennale ad ingaggio spalmato.

