Il centrocampista bosniaco non ha offerte considerato l’elevatissimo ingaggio percepito, ma per lui sembra aprirsi un’altra possibilità.

Miralem Pjanic potrebbe restare al Barcellona: lo sostiene il Mundo Deportivo. Il bosniaco starebbe ben figurando negli allenamenti e potrebbe far ricredere il tecnico Xavi che lo aveva sempre considerato fuori dal progetto.

Miralem Pjanic Alexandre Lacazette

L’ex Juventus si è conquistato la convocazione per la tournée americana di fine luglio in cui potrebbe sfidare proprio i bianconeri; la decisione finale dell’allenatore dei catalani sul suo futuro dovrebbe arrivare al termine di questo torneo amichevole. C’è però da considerare la probabile uscita di Frenkie De Jong in quel ruolo e quindi in tal caso Pjanic potrebbe essere un ottimo vice-Busquets, anche se gli 8 milioni l’anno percepiti non depongono a suo favore.

