Nicola Rizzoli, noto ex arbitro, ha commentato le numerose polemiche spesso sorte intorno all’utilizzo del VAR: le sue parole

L’ex arbitro Nicola Rizzoli in un’intervista a Sky Sport 24 ha parlato del Var e delle polemiche suscitate a più riprese in questi anni da questa tecnologia in Italia.

RIZZOLI – «Il Var? La polemica ci sarà sempre. Ma non si può giudicare il Var dalla polemica, sennò non si finisce. La polemica fa parte del calcio come l’errore umano. Per quanto una macchina sia tecnologica, si può andare fuori pista anche in Formula Uno. Quando abbiamo cominciato tutto il mondo poteva rivedere l’immagine e l’unico che non poteva rivederlo era l’arbitro. Il concetto era dare la possibilità all’arbitro di rivederlo e correggere l’errore».

