Mancano 12 giorni alla finale di Copa Libertadores: saranno ancora una squadra brasiliana e una argentina a contendersi la coppa

Mancano 12 giorni alla finale di Copa Libertadores tra Fluminense e Boca Juniors, la diretta streaming esclusiva della partita sarà disponibile su Mola. Il fischio d’inizio del match del Maracanã di Rio de Janeiro è fissato per le 21:00 (ora italiana) di sabato 4 novembre. Il match sarà anche un confronto tra il calcio brasiliano e quello argentino: ecco il bilancio tra i due Paesi nella storia della competizione.

La più grande spaccatura del calcio sudamericano è quella tra Brasile e Argentina. Al netto dei periodi d’oro dell’Uruguay e di qualche exploit dei club colombiani, paraguaiani e cileni, quello verdeoro e quello albiceleste sono i due Paesi più sviluppati dal punto di vista calcistico. Il dato che testimonia la loro superiorità è dato dalla moltitudine di squadre che, provenienti da queste due nazioni, hanno alzato la Copa Libertadores: 47 in totale. Negli ultimi anni, il futbol brasileiro ha istitutito un vero e proprio monopolio. Tuttavia, è l’Argentina ad aver vinto più volte la coppa più ambita del Sudamerica, con una prevalenza di 25 a 22 sul Brasile.

L’Independiente guida la classifica dei club che hanno vinto più volte (7) la Copa Libertadores, seguito dal Boca Juniors con 6. Subito dopo figurano River Plate ed Estudiantes con 4, mentre con 3 vittorie ecco le brasiliane Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Santos e San Paolo. Ferme a 2 successi compaiono Cruzeiro ed Internacional, mentre con una sola Copa Libertadores alzata abbiamo San Lorenzo, Vélez, Argentinos Juniors e Racing per l’Argentina e, per il Brasile, Atlético Mineiro , Corinthians e Vasco da Gama.

A questa lista potrebbe aggiungersi il Fluminense, che ha fallito l’unica opportunità di vincere la Copa Libertadores perdendo la finale del 2008 contro la LDU Quito. Dopo l’incredibile Superclásico del 2018, le brasiliane Flamengo e Palmeiras hanno vinto le ultime quattro edizioni. L’ultimo precedente tra Argentina e Brasile risale al 2019, quando il Flamengo di Gabigol sconfisse il River Plate di Gallardo. Risale addirittura al 2009 l’ultima finale padroneggiata da un’argentina contro una brasiliana: si tratta dell’Estudiantes, che ebbe la meglio sul Cruzeiro. Per il Boca, ecco un motivo in più per tornare a dare lustro al calcio argentino, al momento schiacciato dalla potenza di quello brasiliano.

______________________________________________________________________________________________________

Mola Tv è un’OTT che trasmette in Italia in esclusiva la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana e la Recopa, oltre al campionato argentino e quello brasiliano. Sempre in esclusiva l’Eredivisie. Mola è disponibile su tutti i device: dal web all’app (sia per iOS che per Android).

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG