I nerazzurri tornano in testa al campionato complice il K. O. casalingo dei rossoneri contro la Juventus, ma ora è tempo di Champions.

Si è detto e scritto tanto della vittoria dell’Inter a Torino: Tuttosport di stamattina sottolinea i grossi meriti di Inzaghi ma non per quel che riguarda le sostituzioni.

Denzel Dumfries

La mossa vincente

Thuram stesso nelle interviste post-gara ha aiutato a indagare meglio l’andamento della gara: il figlio d’arte ha ammesso che il tecnico aveva cambiato un paio di cose. Una di queste, secondo il quotidiano piemontese, è stata quella di trovare le contromisure all’inedito 4-2-3-1 schierato per l’occasione da Juric. Vlasic marcava a uomo Calhanoglu ma poi in fase offensiva era l’uomo più pericoloso: l’allenatore piacentino ha quindi ordinato a Mkhitaryan di marcare il croato e ad Acerbi di essere molto aggressivo in uscita sullo stesso. L’Inter da lì in poi non ha sofferto più nulla e ha sfondato a destra per il primo goal. Hanno certamente inciso sul rotondo risultato finale anche l’infortunio di Schuurs e l’inserimento a gara in corsa di Dumfries.

Il record

Tuttosport evidenzia anche come dopo quest’ultimo week end l’Inter sia l’unica squadra in Europa a non aver ancora subìto neanche 1 goal in trasferta: ieri è caduta anche la difesa dell’Arsenal che ha pareggiato 2-2 in casa del Chelsea. Il tutto senza schierare Bastoni, tenuto a riposo per il match di domani pomeriggio di Champions League contro il Salisburgo.

