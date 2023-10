Il difensore dell’Inter Pavard è stato citato da Simone Inzaghi sul rendimento che sta avendo questa stagione tra campionato e coppa

In conferenza stampa l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato del difensore nerazzurro Pavard.

PAVARD PUO’ DIVENTARE IL BASTONI DI DESTRA? – «Siamo molto contenti di Pavard, è un giocatore perfetto nel nostro sistema e siamo contenti della scelta fatta. Ci sono determinate partite in cui ha fatto molto bene in quel ruolo, inserendosi e andando. Col Torino l’ha fatto meno, veniva da una partita impegnativa in nazionale. Poi ho deciso di toglierlo solo per una questione fisica rispetto a Darmian»

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE

L’articolo Pavard, parla Inzaghi: «Giocatore perfetto per noi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG