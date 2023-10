Le dichiarazioni del centrocampista dell’Inter Mkhitaryan in conferenza stampa ha parlato del suo rendimento attuale in nerazzurro

In conferenza stampa del centrocampista dell’Inter Mkhitaryan ha parlato del suo rendimento da quando veste la maglia nerazzurra.

ESSERE IMPORTANTE PER L’INTER- «Prima di venire ho detto al mister che sarei arrivato per dare del mio meglio, poi sarebbe stata scelta del mister se farmi giocare o meno. Io do del mio meglio. Non sono stato in carriera un giocatore difensivo, ma da mezzala sto facendo di tutto per aiutare la squadra»

