Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, sull’ex portiere nerazzurro Onana dopo gli errori che sta facendo a Manchester

In conferenza stampa l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato dell’ex portiere nerazzurro.

DA ONANA A SOMMER– «Non molto, sono rimasti gli stessi principi di gioco. Con Onana e Handanovic eravamo abituati bene, è stato scelto Sommer anche per quello: Yann coi piedi è bravissimo, si sta inserendo bene. Poi è normale che l’Osanna di settembre non fosse l’Osanna che ha chiuso ad aprile-maggio: le qualità tecniche le aveva già da allora, poi è cresciuto moltissimo col tempo, con l’allenamento, con l’aiuto di Handanovic. Sommer ha ottime qualità, sta capendo bene i nostri principi, come Audero»

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE

L’articolo Inzaghi su Onana: «Forte, ma Sommer ha qualità per l’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG