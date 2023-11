Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A, ha così parlato a margine del Social Football Summit. Le dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport sulle polemiche nei confronti dei direttori di gara.

LE PAROLE – «All’estero e in altri sport le decisioni dei direttori di gara non vengono contestate così. Sarebbe bello vedere uno stadio italiano applaudire l’arbitro così come mi è capitato di vedere qualche giorno fa dopo una gara di pallacanestro. Siamo un Paese in cui l’arbitro è una figura importantissima, tutti stanno ad aspettare con ansia le designazioni. Ma noi siamo un servizio, non i protagonisti della partita».

