Il designatore arbitra Gianluca Rocchi si è sfogato a margine del raduno arbitrale ed è tornato su Inter – Verona

A margine del raduno degli arbitri a Coverciano, Gianluca Rocchi, designatore arbitrale , è tornato a parlare delle polemiche scaturite dopo Inter – Verona.

LE PAROLE – «Non sopportiamo più. Nessuno creda che vociare a caso serva per ottenere risultati. Più che ammettere gli errori cosa dobbiamo fare? Ci sono grandissimi prospetti in questo gruppo ma quando investi nei giovani ci vuole tempo. Le insinuazioni sul cambio di designazione per Inter-Verona sono state girate all’ufficio legale dell’AIA perché adesso non sopportiamo più tutto. Rispetto? Il rigore non l’hanno sbagliato Nasca e Fabbri».

