I giallorossi hanno bisogno di una cessione in attacco prima di fiondarsi sull’attaccante svincolato con cui c’è già l’accordo.

Andrea Belotti vuole la Roma e viceversa, l’accordo c’è già ma i giallorossi devono fare posto all’ex capitano granata con una cessione. Dapprima sembrava che l’indiziato fosse Eldor Shomurodov, che comunque resta vicino al Bologna, ma ora è più vicina la vendita di Felix Afena-Gyan alla Cremonese.

Stadio Olimpico di Roma

I grigiorossi offrono 6 milioni mentre i capitolini ne chiedono 2 in più, lo riferisce Sky Sport che parla di un trasferimento a titolo definitivo. I felsinei sperano di riuscire a strappare l’uzbeko in prestito ma la Roma vorrebbe almeno un obbligo di riscatto; difficili per i giallorossi altre cessioni, c’è distanza tra Kluivert e Fulham.

