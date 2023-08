Jose Mourinho vuole una punta di esperienza e guarda ad Arnautovic, ma il Bologna e Thiago Motta non vogliono lasciar andare l’austriaco

Jose Mourinho continua a chiedere una punta di esperienza per la sua Roma. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico portoghese, oltre al pallino Morata, ha fatto richiesta per Marko Arnautovic.

Da Bologna però sono pronti a fare muro: Thiago Motta lo considera incedibile. Tra il tecnico e il suo numero nove è tornato il sereno e per Motta si tratta di un valore aggiunto.

