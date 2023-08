Il sostituto di Kim, il rinnovo di Osimhen che non arriva e i nodi del centrocampo: tutte le questioni aperte del Napoli

L’estate del Napoli è all’insegna di delicate situazioni di calciomercato. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti il presidente De Laurentiis ha il suo bel daffare per trovare una soluzione ai numerosi nodi in sospeso della squadra, orfana di Spalletti e Giuntoli.

Partendo dalla difesa, in cui latita ancora il sostituto di Kim, dal 18 luglio ufficialmente al Bayern Monaco. A centrocampo serve un sostituto di Ndombele e inoltre va anche risolto il nodo Zielinski. In attacco poi c’è da trovare un accordo per il rinnovo con Osimhen: nonostante i numerosi incontri tra i dirigenti partenopei e il manager dell’attaccante, non c’è ancora l’intesa.

