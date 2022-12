Dopo il Portogallo, anche il Brasile corteggia Mourinho: finito il sodalizio con la Roma per lo Special One?

Rapporti tesi in casa Roma con Jose Mourinho: il tecnico portoghese infatti, come riporta La Repubblica, non sarebbe contento della crescita e delle ambizioni della squadra.

Per questo motivo, molte federazioni si stanno muovendo: oltre all’interesse conclamato del Portogallo, c’è anche il Brasile. La federazione verdeoro ha mandato un intermediario a sondare il terreno con Jorge Mendes.

L’articolo Roma, finita l’era Mourinho? Lo cerca anche il Brasile proviene da Calcio News 24.

