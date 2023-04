Roma Juventus Women: la Procura federale ha aperto un’indagine. I dettagli dopo quanto accaduto nel match di Serie A femminile

Come appreso da Juventusnews24, la Procura FIGC ha aperto questa mattina un’indagine per accertare eventuali condotte di rilevanza disciplinare sportiva in relazione alla gara Roma Juventus Women, disputata ieri al Tre Fontane.

Acquisita la relazione degli ispettori presenti, oltre le dichiarazioni rese dopo la gara. Nelle prossime ore sono previste le audizioni dei tesserati coinvolti nei fatti.

