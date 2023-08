L’ex romanista Nemanja Matic ha svelato i motivi che lo hanno spinto a trasferirsi al Rennes: le sue dichiarazioni

L’ex romanista Nemanja Matic ha parlato così ai canali ufficiali del Rennes del suo trasferimento in Francia.

LE PAROLE – «Fin da quando ho ricevuto la prima chiamata del Rennes, ho sentito un’energia positiva. Il progetto che mi hanno spiegato e fatto vedere è quello che mi ha attratto a venire qui. Il club sta crescendo e sono felice di farne parte. In carriera ho giocato contro alcune squadre francesi, ho giocato molto tempo in Inghilterra e poi ho firmato per la Roma dove sono stato un anno. Sono molto felice di poter giocare qui, non vedo l’ora di iniziare e sono felice per questa nuova avventura».

