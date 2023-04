Queste le formazioni ufficiali con le quali stanno per scendere in campo la Roma e il Milan per il trentaduesimo turno di Serie A

La Roma di José Mourinho e il Milan di Stefano Pioli stanno per scendere in campo all’Olimpico per il trentaduesimo turno di Serie A: di seguito le formazioni ufficiali per un match che interessa parecchio anche all’Inter, in quanto è uno snodo chiave per la lotta ai primi quattro posti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Tonali, Krunic; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Celik, Cristante, Matic, Pellegrini; Spinazzola, Belotti, Abraham

L’articolo Roma-Milan, formazioni ufficiali: le scelte di Mourinho e Pioli proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG