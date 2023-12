José Mourinho ha giocato la sua partita davanti alla Procura e ha tenuto un colloquio di 90′ con Chiné

L’allenatore della Roma, come riportato dal Corriere dello Sport, ha chiarito la sua posizione in merito alle parole dette sull’arbitro Marcenaro e anche quelle contro il giocatore del Sassuolo, Domenico Berardi. Incontro positivo ma resta l’ombra su una possibile squalifica che arriverebbe per il 2024.

