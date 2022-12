Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano della Roma, ha così parlato del tecnico Mourinho e del compagno Tammy Abraham

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, si è concesso così in un’intervista a FourFourTwo.

ABRAHAM – «Tammy è stato molto coraggioso, alla sua età. Non giocava sempre al Chelsea, ma quando lo faceva andava bene e aveva appena vinto la Champions League. Accettando la Roma ha accettato una sfida e si è messo alla prova. Con il giusto lavoro e la giusta mentalità, può diventare uno dei migliori attaccanti del mondo, ha un potenziale incredibile».

MOURINHO – «È un allenatore che ha scritto la storia del calcio, ha trasformato lo sport e fa ancora di tutto per continuare a vincere, è qualcosa che infonde in noi ogni giorno. È incredibile. Nell’ultimo anno e mezzo sotto Mourinho, ho avuto una nuova sensazione. Riesce a trasmettere emozioni da mettere poi in campo».

