Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano della Roma, ha parlato dopo il successo dei giallorossi contro l’Udinese

LE PAROLE – «Era importante vincere, avevamo visto i risultati delle altre e lavoriamo per essere lì in classifica. C’è una partita di cui inizieremo a pensare da adesso, dobbiamo fare una rimonta in Europa. Il gol mi mancava, mi rende libero. Lo cercavo da tanto tempo ormai».

L'articolo Roma, Pellegrini: «Tornare al gol mi rende libero» proviene da Calcio News 24.

