Anche la Roma di Mourinho guarda con grande attenzione alla situazione Nicolas Dominguez, si iscrive alla corsa per il giocatore.

Nicolas Dominguez sta diventando uno dei giocatori più richiesti della Serie A, dopo Milan e Fiorentina anche la Roma. Il motivo è semplice, va in scadenza di contratto a giugno 2023. Il regista argentino anche nel giro della nazionale, si trova in una situazione non semplice. Il Bologna spinge per arrivare al rinnovo, ma il centrocampista vuole capire le reali intenzioni di Milan e soprattutto la Roma.

La Roma perché Mourinho vede nel centrocampista del Bologna, l’uomo che può sostituire Matic a breve termine. Nicolas Dominguez abbina quantità ma soprattutto qualità. Il centrocampista in questa prima parte di stagione ha registrato 15 presenze tra campionato e Coppe, con un gol all’attivo. Possibile anche il trasferimento nella stessa sessione di gennaio per una cifra consona al Bologna.

