Martina Romanelli, calciatrice dell’Inter Women, ha esordito con Nazionale italiana Femminile Under 17: le sue parole

Martina Romanelli, una dei talenti più importanti per il futuro delle Inter Women, ha parlato così ai canali ufficiali della FIGC dopo il suo esordio con la maglia della Nazionale Femminile Under 17.

LE PAROLE – «Per me la maglia numero 10 ha un valore enorme e vederlo stampato sulla maglia della Nazionale mi ha emozionato tantissimo, anche perché sono cresciuta con il mito di Maradona e vedendo Messi. E’ successo tutto in fretta, ma il mio obiettivo è quello di andare sempre più in alto, anche per dare soddisfazione alle persone che amo, a cominciare dalla mia famiglia. Dopo aver cominciato con la Polisportiva Maristi e aver vestito per cinque anni la maglia del Napoli, approdare all’Inter mi ha aperto un mondo e mi sta facendo crescere tanto, come ragazza e come calciatrice. Se devo dire una cosa che mi manca di casa, però, sono gli abbracci».

