L’esperto di mercato Fabrizio Romano sostiene che i nerazzurri siano vicinissimi al primo colpo in entrata per la prossima stagione.

Fabrizio Romano ha aggiornato la situazione sul mercato dell’Inter parlando di molte trattativa durante una diretta sul canale Twitch di SOS Fanta. “Taremi resta il giocatore perfetto che all’Inter piace tanto: ma il Porto non vuol fare regali, in Champions vogliono giocarsi le loro carte e anche in campionato. Lo perderanno a zero, non credo vogliano regalarlo a gennaio: e questo è il problema, l’Inter non vuole fare un altro investimento consistente a gennaio su un altro over 30 dopo Arnautovic quando può prenderlo a zero in estate. Resta un obiettivo a livello di gradimento, ma non alle condizioni del Porto: l’Inter non butterà soldi. Il prezzo non è ancora chiaro perché il Porto vuole giocare sul fatto di tenerlo e non prendere 3-4 milioni: è un’operazione ancora complessa. Ma il gradimento resiste e quando c’è il gradimento può succedere come con Eriksen”.

Stefano Sensi

Sull’ex Sassuolo

“Sensi? Ad oggi non ci sono grandi novità, l’Inter non è contenta di valorizzare un giocatore in scadenza. Per adesso non ci sono novità, è credibile una partenza a zero piuttosto che un addio a gennaio”.

Il difensore portoghese

“Djalo? Sento l’Inter molto convinta, anche chi gli è vicino: mi ricorda l’operazione Onana. A livello di flirt siamo molto avanti: l’Inter è la stragrande favorita nonostante la Juve e qualche club in Spagna. L’Inter ha in testa da tempo una proposta ed è molto avanti: ha più dell’80% di diventare il primo acquisto dell’Inter 2024. Un collega francese mi ha detto che il meglio l’ha dato da centrale e da braccetto sinistro”.

I difensori in rosa

“Per Bisseck si valuterà più avanti, non per gennaio. Mi sembra che il prestito in estate sia l’opzione più credibile. Darmian rinnoverà, l’Inter attiverà la clausola automatica di sicuro e sta valutando la possibilità di dargli quel che merita allungando formalmente il contratto”.

L’articolo Romano: “Su Taremi il gradimento c’è e quando è così può succedere come Eriksen, Djaló all’80% sarà Inter” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG