Romulo: «Alla Juventus ho avuto Allegri, ma mi sarebbe piaciuto avere Conte». Le dichiarazioni dell’ex bianconero

Romulo, ex giocatore della Juventus, ha parlato a RDS dei modelli che lo accompagnano nella nuova carriera da allenatore.

Le sue parole: «Per me gli allenatori italiani sono i più bravi. Ho avuto la sfortuna di non avere Conte come allenatore: quando ero all’Hellas, lui mi voleva fortemente alla Juve a gennaio. Sono andato a Torino a fine stagione, Conte era appena andato via ed era arrivato Allegri. Anche lui è un allenatore di altissimo livello, ma come mentalità trasmessa mi sarebbe piaciuto lavorare con Conte. Io cito sempre Conte come esempio per come pressa e crea superiorità sulle fasce. La Juve non vinceva da molto prima che arrivasse lui, l’ha riportata a vincere tre scudetti di fila. Quelli che sono arrivati dopo, secondo me hanno evidenziato comunque la mano di Conte, nonostante i 5 vinti da Allegri e quello vinto da Sarri. La base della Juve era comunque quella costruita da Conte. Anche Gasperini è un riferimento dal punto di vista della mentalità, loro due sono i più incisivi. A livello di calcio giocato, dico De Zerbi: lo seguivo già a Benevento. Lui e Vincenzo Italiano nel giro di qualche anno saranno gli allenatori di riferimento per le big mondiali, la mano di Vincenzo nella Fiorentina è evidente, gioca un calcio diverso dagli altri».

