Il presidente dell’Al Nassr ha parlato dell’arrivo di Cristiano Ronaldo in Arabia: le dichiarazioni dopo aver chiuso il colpo

Musalli Al-Muammar, ai canali ufficiali dell’Al Nassr, ha così commentato l’acquisto di Cristiano Ronaldo.

LE PAROLE – «Questo accordo va oltre la semplice scrittura di un nuovo capitolo di storia. Questo giocatore è un modello per tutti gli atleti e i giovani del mondo, e con la sua presenza all’Al-Nassr andremo avanti per ottenere più successi per il club, lo sport saudita e le generazioni future».

