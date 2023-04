Rosucci: «Crediamo allo scudetto, con la Roma è uno spartiacque». L’intervista della bianconera a La7 prima del big match

Rosucci ha concesso un’intervista a La 7 prima del fischio di inizio di Roma Juventus Women, big match della poule scudetto di oggi.

ROMA – «Siamo agli sgoccioli, è uno scontro diretto decisivo, ce ne sono stati altri ma più ci si avvicina alla fine più i punti sono fondamentali. È uno spartiacque decisivo per la corsa scudetto».

FIORENTINA – «Cosa è successo martedì a Vinovo? Quello che è successo resta nelle mura di Vinovo, quello che avete visto tutti è una squadra in blackout nel primo tempo, poi nel secondo abbiamo fatto la Juve dimostrando che si pò ribaltare anche un risultato del genere. Sono molto orgogliosa delle ragazze. Bisogna a credere a quel fino alla fine in questa corsa scudetto. Le mie compagne faranno di tutto».

INFORTUNIO – «Sto soffrendo tanto per non essere al Tre Fontane, è uno stadio che mi porta fortuna. Mi manca non essere con loro, gli scontri diretti sono le partite che amo di più. Ma il destino mi ha riservato questo, sto cercando di aiutare il più possibile le mie compagne aiutandole da fuori».

DUE VITTORIE SU DUE CON LA ROMA – «Il nostro primo avversario siamo noi stesse, abbiamo sbagliato qualche scontro con squadre di bassa classifica. Con la Roma abbiamo vinto due volte su due, è una questione di esperienza nelle partite secche. Questa stagione per noi non è stata brillante ma abbiamo vinto due volte con la Roma dove tiriamo sempre fuori la nostra ferocia. Dispiace non averlo fatto sempre in questa stagione».

RUOLO – «Mi emoziona anche solo allenarmi, amo tutto il calcio. Anche solo tornare ad allenarmi mi piacerebbe molto. Mi sono stupita di come mi sono trovata da difensore, anche se ho fatto una carriera a centrocampo. Ma in difesa ho avuto sensazioni di forza che non avevo mai provato, potrei tornare in entrambi i ruoli».

ESEMPIO – «Come sportivi abbiamo il dovere morale di dare la forza alle persone che non riescono ad averla e allo stesso tempo darla a me stessa».

PUNTI DI FORZA DI ROMA E JUVE – «Il centrocampo della Roma è veramente dinamico. Non amo fare nomi, ma penso sia il lavoro di squadra a fare la differenza. Glionna è in grande forma, le sono molto legata. Sono sempre contenta quando fa bene. Il nostro punto di forza invece è sempre stata la compattezza, spero che le mie compagne oggi facciano una prestazione da squadra».

INCONTRO CON DEL PIERO – «Mi è venuto un sorriso grande come una casa, io gioco a calcio grazie a lui e glielo ho detto. Guardandolo ho avuto un’illuminazione, quando ero piccola decisi che volevo essere come lui».

SORRISO POST OPERAZIONE – «Quello che si mostra fuori non è sempre quello che c’è dentro. Per me l’infortunio rappresenta una difficoltà grandissima nella vita, è un motivo di grandissima sofferenza. Sorrido perché voglio farcela di nuovo. Ho questa certezza nel cuore».

CHI VINCE LO SCUDETTO – «La Roma è assolutamente e meritatamente in vantaggio ma non ci hanno mai battuto. Sta a noi oggi riaprire la corsa».

