Il futuro di Rugani alla Juve è a rischio? L’agente del difensore, Torchia, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di TvPlay.

IL FUTURO DI RUGANI – «Allegri stima Rugani e nelle partite importanti che ha giocato è sempre stato tra i migliori. Ha giocato poco, ma fa comodo avere un giocatore che, seppur non tenuto sempre in considerazione, è affidabile. A Rugani piace stare alla Juventus e lo rispetto per questo. Non si è mai agitato e questo dimostra la sua tenacia. Futuro? Ha ricevuto interessamenti come ogni anno».

