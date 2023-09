Parole da brividi di Daniele Rugani verso Leonardo Bonucci: il messaggio del difensore bianconero all’ex compagno

Su Instagram, Daniele Rugani ha dedicato un lungo messaggio di saluto all’ex capitano della Juventus Leonardo Bonucci.

IL MESSAGGIO – «Caro Leo abbiamo passato davvero tanti anni insieme. In ognuno di questi ti ho sempre visto come un grande esempio da seguire. Una figura di riferimento a cui, soprattutto nei momento di difficoltà, bastava dare uno sguardo per riprendere il controllo. Raramente ho conosciuto compagni con tua forza mentale, la tua sicurezza e la tua leadership. Sono certo che tutto questo ti porterà a un futuro di altre grandi sfide e soddisfazioni. Ti auguro il meglio ma conoscendo la tua determinazione sono certo che sarà così.

Il giocare e battagliare al tuo fianco e il viverti quotidianamente mi hanno sempre dato nuovi stimoli e spunti per crescere e migliorare senza accontentarsi mai. E di questo ti ringrazio e ti ringrazierò sempre. Buona fortuna per tutto e grazie».

The post Rugani, parole da brividi: lo ha detto dopo l’addio di Bonucci – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG