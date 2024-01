Il giornalista Sandro Sabatini si è espresso sui social dopo il fallo non sanzionato di Bastoni su Duda

Intervenuto sui propri profili social, Sandro Sabatini si è espresso sulla gomitata di Bastoni in Inter–Verona:

«Inizio a preoccuparmi e ci resto anche male, perché qui stanno un po’ rovinando il campionato, con errori che non sono in malafede, ma che sono obiettivamente inspiegabili. Parlo ad esempio del gol di Frattesi: la gomitata di Bastoni è evidente e clamorosa. Vi sembra normale che l’abbiano vista tutti tranne il VAR? E il rigore assegnato successivamente al Verona, secondo me, è stata la presa di coscienza di un errore commesso poco prima»

L’articolo Sabatini: «Fallo Bastoni? Sono preoccupato, si sta rovinando campionato» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG