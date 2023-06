Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato del futuro di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, che è in ottica Inter

Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato a Radio Radio 104.5 del futuro di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, che è in ottica Inter.

PAROLE – «Per me Frattesi va all’Inter appena vendono Brozovic, secondo me sarà così. La Roma è più defilata anche perché è l’unica tra le pretendenti che può guadagnare sulla cessione e quindi anche se non lo prende ci guadagna».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG