Sabatini sicuro: «Euroderby? Chi passa vince la Champions. L’Inter…». Queste le parole del dirigente sportivo

Il dirigente sportivo Walter Sabatini a Sky Sport ha parlato dell’Inter e dell’Euroderby di mercoledì sera:

“Dalla seconda metà della partita con la Lazio Lukaku è tornato ad essere il Lukaku spietato di due anni fa e l’Inter ne trae grande beneficio: perché due mesi fa era veramente una palla al piede. Favorito nel derby? No: per il calcio che gioca adesso l’Inter mi viene da pensare abbia qualcosa in più, ma il Milan metterà in campo tutte le risorse che ha.

Sarà una partita imprevedibile: vedere l’Inter delle ultime partite viene difficile pensare che perderà. Ha una fluidità di gioco, una prontezza e potenzialità in attacco: Lukaku è ritrovato, Dzeko è sempre Dzeko e Lautaro continua a far gol e fa pendere l’ago da quella parte. Quando giochi con un attacco che ti devasta, diventa molto difficile. E’ una partita tragica, una tragedia del calcio se la perdi: una delle due sarà disperata a fine partita. Chi passa la vince? A me piace rischiare con le parole, io le sparo grosse: chi vince questa, vince la Champions. Poi sono pronto a prendere gli sberleffi”.

