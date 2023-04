Sabatini: «Troppi summit non servono a niente. Lukaku mi sembra spento». Queste le parole dell’ex dirigente

L’ex dirigente nerazzurro Walter Sabatini a DAZN ha analizzato il momento dell’Inter di Inzaghi:

” Penso che un certo tipo di partite reclutino le energie nervose spontaneamente, altre no. Quindi succedono degli inciampi come contro il Monza, Quando vai al Da Luz l’energia è spontanea. Non ci sono retropensieri o problemi tattici di Inzaghi.

Summit? Non servono più a niente. Un amministratore delegato o un presidente devono piombare nello spogliatoio una volta ogni sei mesi, se diventa una consuetudine non serve più a niente.

Lukaku mi sembra un giocatore spento, non ha motivazioni sufficienti nonostante le cose straordinarie che ha fatto per l’Inter, E’ sconcertante vederlo giocare, arriva sempre secondo sul pallone. C’è qualcosa che lo sta condizionando fortemente, ma questo Lukaku non serve”.

