L’ex allenatore Arrigo Sacchi trova nuovamente il modo per non mettere in bella luce il gioco dei nerazzurri.

Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport ha iniziato a parlare di derby. “A San Siro ci saranno tutti gli ingredienti per assistere a una sfida spettacolare: Inter e Milan si presentano alla partita in ottime condizioni di forma, sono in testa alla classifica e stanno regalando emozioni, ciò significa che anche dal punto di vista psicologico stanno bene. […] La squadra di Inzaghi, bravo allenatore e ottimo tattico, ha nella solidità difensiva il punto di forza”.

Simone Inzaghi

“Dopo tre partite non ha ancora subito nemmeno un gol, e questo è un merito non da poco perché significa che c’è comunicazione tra i reparti, che tutti si aiutano e collaborano. Tuttavia, a livello complessivo di manovra, bisogna ammettere che i nerazzurri puntano molto sul contropiede: hanno gli elementi adatti per quel tipo di gioco. Velocità, potenza e poi, una volta perso il pallone, rientri immediati in posizione difensiva senza badare troppo al pressing“.

