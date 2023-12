L’ex tecnico Arrigo Sacchi ha detto la sua sul big match che ieri i nerazzurri hanno vinto al Diego Armando Maradona.

Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport ha stranamente elogiato l’Inter di Inzaghi: “Mamma mia, quanto mi sono divertito! Napoli-Inter, al di là del risultato, è stata una partita che ha riconciliato il pubblico con il calcio. Complimenti a tutti gli interpreti, quelli che hanno vinto e quelli che hanno perso”.

Le differenze

“Non ho difficoltà a dire che, se gioca come ha fatto a Napoli, l’Inter è la favorita per lo scudetto. Però, se interpreta le partite come le è capitato a Torino contro la Juve, allora tutto può tornare in discussione. Juve-Inter, a livello di spettacolo, è stata una sfida che ha ammazzato il calcio; questo Napoli-Inter, invece, ha acceso l’entusiasmo”.

Sugli azzurri

“Dopo la prima mezz’ora, sul mio taccuino ho scritto: è tornato il Napoli. A quel punto nessuno avrebbe immaginato che i nerazzurri avrebbero vinto in modo così largo. Questa è la ragione per cui sostengo che il Napoli non si deve demoralizzare, ma deve insistere su questa strada. Magari correggendo qualcosa in fase difensiva. Ha undici punti di distacco dall’Inter, è vero, ma io ho visto una squadra viva, volenterosa, compatta“.

Nicolo’ Barella

Elogi per i nerazzurri

“Dell’Inter mi ha colpito il fatto che ha ribattuto colpo su colpo e che, per la prima volta in questa stagione, ha pressato. I nerazzurri hanno giocato a viso aperto, e per questo motivo ne è nata una partita come non se ne vedono spesso nel campionato italiano. La squadra di Simone Inzaghi ha mostrato qualità, esperienza, potenza, velocità. E finalmente non ho visto cinque o sei giocatori in zona difensiva”.

Il rischio dell’Inter

“Quello di sentirsi già arrivata. È un rischio che si corre dopo prestazioni come quella di Napoli. I nerazzurri, invece, devono considerare questo successo un punto di partenza. Penso che, se insisterà su questa strada e se Simone Inzaghi riuscirà a renderla ancora più coraggiosa, per l’Inter si possano aprire spazi anche a livello internazionale. Hanno dato una prova di forza notevole, ora devono continuare a tenere il piede sull’acceleratore senza pensare di essere dei fenomeni”.

L’articolo Sacchi: “Napoli-Inter mi ha divertito, i nerazzurri hanno giocato a viso aperto e sono favoriti, c’è però un pericolo” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG