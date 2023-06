Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport per ricordare Silvio Berlusconi

«Berlusconi chiese di vedermi ma pensavo volesse qualche giocatore del Parma. Mi volle a tutti i costi e io firmai un contratto in bianco. Alla fine scoprì che prendevo di meno rispetto al Parma in B, ma non mi importava. Voleva che la squadra giocasse bene e vincesse. Mi è stato tanto vicino nei momenti difficili insieme a Galliani, era parte attiva della squadra. Ancelotti? Non lo voleva, ma lo convinsi e l’anno dopo vincemmo lo scudetto».

