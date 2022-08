Sacchi su Pioli: «È sulla strada giusta. Deve scordarsi il tatticismo». Le dichiarazioni dell’ex allenatore

Arrigo Sacchi, storico ex allenatore italiano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del tecnico del Milan Stefano Pioli. Le sue dichiarazioni.

PIOLI – «Stefano è sulla strada giusta. Deve scordarsi il tatticismo. Deve dare uno stile da Milan, riconoscibile. Una volta Gullit mi disse: “Mister, ma se non riusciamo a segnare perché negli ultimi dieci minuti non lanciamo palloni alti in area come tutti?”. Gli risposi: “Perché se per caso facciamo gol poi non giocheremo così solo per dieci minuti…”».

