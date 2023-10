L’attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman è ora più che mai uomo squadra oltre che ad essere un solista: qualità e grande lavoro

Per riuscire a diventare completo bisogna essere capaci di saper ragionare in maniera abbastanza collettiva: va benissimo prendersi la scena per il talento che si ha, ma dall’altra parte il sacrificio per la squadra da sempre qualcosa in più. “Quando mai hai pensato a qualcuno che non fossi tu testata calda” diceva il maestro Doc Hudson a Saetta McQueen per fargli capire quanto sia giusto non essere egoisti, e che per quanto lui fosse veloce servisse un caposquadra per indirizzalo sulla retta via, rendendolo anche più furbo e maturo.

La Dinoco 400 in questo caso è la Serie A con Hornet nei panni di Gasperini quando si tratta di descrivere un’altra “Saetta” di nome Lookman: trasformare un semplice individualista nell’uomo squadra che ascolta, dirige, ma soprattutto aiuta. In questa stagione Ademola sta crescendo a vista d’occhio non solo perché nelle prime 10 giornate ha siglato 4 goal e 2 assist (parte integrante nel 60% dei goal dell’Atalanta), ma soprattutto si sta dimostrando sempre più uomo squadra dedicandosi anche al lavoro sporco tra pressing e recupero palla, abbassandosi per poi ripartire in contropiede aiutando anche a liberare spazi offensivi molto interessanti. Ieri addirittura indossando la terza maglia rossa, coincidenza lo stesso colore del numero 95 più famoso del mondo.

Poi davanti è evidente che si tratti di uno degli attaccanti più forti della Serie A, citando il film della Disney Pixar “Arrivato da perfetto sconosciuto, ma ora lo conoscono tutti”. Per Gasperini e l’Atalanta la dedizione al lavoro di squadra viene prima di tutto, rendendo il “fenomeno” completo e più forte: il singolo Saetta non basta quando c’è bisogno di un gruppo per vincere la Piston Cup, e Ademola continuando così aiuterà la sua “Rust-eze” a portare a casa risultati molto importanti, facendo Ka-chow ad ogni singolo avversario.

