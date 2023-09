Boulaye Dia, attaccante della Salernitana, non è ancora tornato a Salerno dopo l’impegno in nazionale con il Senegal poi saltato per infortunio

Il giocatore, infatti, si è recato da dei familiari in Francia e non ha ancora programmato il suo ritorno in Italia. I granata, dal canto loro, attendono Dia per ricucire lo strappo che si era creato in questa sessione di mercato dopo l’offerta del Wolverhampton e spera di rimetterlo al centro del progetto di Danilo Iervolino.

