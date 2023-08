Ecco tutte le informazioni per quanto concerne l’arrivo a Milano del nuovo centrocampista dell’Inter Samardzic

Samardzic è un nuovo giocatore dell’Inter dopo l’esperienza all’Udinese: pronto per fare la differenza in un contesto ambizioso come quello dei nerazzurri.

Quando sarà a Milano? Secondo quanto riportato da DAZN, il giocatore sarà in città tra giovedì sera e venerdì mattina per fare le visite mediche (e di conseguenza la firma).

