Samardzic Juve, Giuntoli mette la freccia e supera il Napoli per il talento serbo. Accordo col padre: ecco cosa serve ora

Come riferito dal Corriere dello Sport, la Juve avrebbe superato il Napoli nella corsa a Lazar Samardzic, trovando l’accordo con il padre-agente e incassando quindi il gradimento dello stesso giocatore, che firmerebbe per un ingaggio di 3 milioni annui.

Gli azzurri hanno invece l’accordo con l’Udinese, ma da Torino sono certi di avere ormai in pugno il serbo e ragionano quindi su un affare “alla Locatelli” con prestito e pagamento dilazionato successivamente. Anche il Brighton proverà ad inserirsi, ma i bianconeri sono convinti di aver compiuto un passo in avanti importante per l’acquisto del giocatore.

