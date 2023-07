Samardzic, l’Inter non molla la presa. Fabbian può sbloccare la trattativa con l’Udinese per il centrocampista

Un centrocampista giovane e di grande prospettiva per completare il reparto. Beppe Marotta è stato chiaro nel far capire a più riprese quello che, nella testa dei dirigenti dell’Inter, dovrà essere l’ultimo grande colpo del mercato estivo.

Samardzic non è fra i giocatori cedibili, ma come sempre, l’Udinese è un club che vende davanti all’offerta giusta. E la valutazione fatta per il centrocampista che ha scelto la Serbia per il suo futuro è di non meno di 25 milioni di euro. Non trattabili, ma abbassabili con l’inserimento di contropartite gradite e il club friulano già da tempo ha messo gli occhi su Giovanni Fabbian (l’anno scorso alla Reggina) su cui però l’Inter non vorrebbe perdere il controllo.

