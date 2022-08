Le parole di Emil Audero alla fine della partita finita con il pareggio tra Sampdoria e Juve: «Su Kostic è stata una parata che provo spesso»

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha parlato dopo il triplice fischio del match di Serie A contro la Juventus, finito con il pareggio grazie anche ad una sua grande parata. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

PARATA SU KOSTIC – «È stata una parata che provo spesso negli allenamenti. Siamo riusciti a scalare bene, mi sono fatto trovare fermo. In questi casi risulta delicato come tempistica».

PAREGGIO – «Questo 0-0 sa come una vittoria perché non abbiamo preso gol e abbiamo dato continuità a quello che abbiamo fatto contro l’Atalanta».

RIGORE NEL DERBY – «È stato decisivo per tante ragioni, ha dato un aria di cambiamento per me. L’anno scorso è stato troppo travagliato come anno, speriamo di fare meglio in questa stagione».

L’articolo Sampdoria, Audero: «Pareggio che sa di vittoria» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG